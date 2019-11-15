2019-11-15T16:19:18+03:00
Общество

В Саратове выступит вокальный ансамбль «Ретро»

Мероприятие пройдет в библиотеке
Дарья Вострикова
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В саратовской городской библиотеке 24 ноября в 15:00 состоится выступление творческого коллектива ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» - вокального ансамбля «Ретро».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в репертуаре ансамбля - русские народные песни, классика отечественного и зарубежного искусства, романсы, собственные сочинения солистов.

В литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки вокальный ансамбль «Ретро» представит программу, посвященную юбилею известного композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

Прийти на концерт может кто угодно, бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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