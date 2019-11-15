В Саратове выступит вокальный ансамбль «Ретро»
В саратовской городской библиотеке 24 ноября в 15:00 состоится выступление творческого коллектива ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» - вокального ансамбля «Ретро».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в репертуаре ансамбля - русские народные песни, классика отечественного и зарубежного искусства, романсы, собственные сочинения солистов.
В литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки вокальный ансамбль «Ретро» представит программу, посвященную юбилею известного композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.
Прийти на концерт может кто угодно, бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU