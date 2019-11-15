В Саратове вор заколол хозяина дома за попытку помешать преступлению
Мужчину задержали
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В отношении 34-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 10 на 11 ноября 34-летний мужчина залез через окно в дом на Абрикосовой улице Волжского района ради кражи. Его настиг 43-летний хозяин жилища, которого вор исполосовал ножом по шее и груди.
Пострадавший скончался на месте.
Предполагаемого преступника задержали, он признался в содеянном, мужчину заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU