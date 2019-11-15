2019-11-15T16:05:01+03:00
Происшествия

В Саратове вор заколол хозяина дома за попытку помешать преступлению

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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В отношении 34-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 10 на 11 ноября 34-летний мужчина залез через окно в дом на Абрикосовой улице Волжского района ради кражи. Его настиг 43-летний хозяин жилища, которого вор исполосовал ножом по шее и груди.

Пострадавший скончался на месте.

Предполагаемого преступника задержали, он признался в содеянном, мужчину заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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