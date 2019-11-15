УФСБ предостерегло жителя Саратова о запрете разглашения гостайны

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-15T15:59:50+03:00

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Саратовское УФСБ вынесло официальное предупреждение гражданину России В. Михалеву.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, его предупредили об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

Было установлено, что мужчина работал начальником отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС в одной из телекоммуникационных компаний. Он имел допуск к гостайне по второй форме и нарушил законодательство, так как хранил и обрабатывал данные на компьютере с подключением к Интернету. Фактически он создал условия, что данные могли попасть в открытый доступ.

УФСБ обращает внимание на то, что по статье «Разглашение гостайны» предусмотрен срок лишения свободы до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU