УФСБ предостерегло жителя Саратова о запрете разглашения гостайны
Саратовское УФСБ вынесло официальное предупреждение гражданину России В. Михалеву.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, его предупредили об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.
Было установлено, что мужчина работал начальником отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС в одной из телекоммуникационных компаний. Он имел допуск к гостайне по второй форме и нарушил законодательство, так как хранил и обрабатывал данные на компьютере с подключением к Интернету. Фактически он создал условия, что данные могли попасть в открытый доступ.
УФСБ обращает внимание на то, что по статье «Разглашение гостайны» предусмотрен срок лишения свободы до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU