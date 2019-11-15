В Саратове прошел концерт в честь заслуженной артистки

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-15T15:43:47+03:00

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Для ветеранов Заводского района Саратова состоялся концерт, в котором выступили солисты творческого коллектива оперной студии «Бельканто» и вокального ансамбля «Вера, надежда, любовь» под руководством Аллы Бабенко.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, юбилейный концерт был посвящен творчеству народной артистки СССР, Герою Социалистического труда, композитору Александры Пахмутовой, выдающегося представителя отечественной музыкальной культуры последней трети XX века и наших дней.

Артисты исполнили песни Тихона Хренникова, Матвея Блантера, Микаэла Таривердиева. Также прозвучали композиции Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова.

ИСТОЧНИК KP.RU