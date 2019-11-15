Энгельсские каратисты заняли восемь призовых мест республиканского турнира

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-15T15:41:55+03:00

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В Чувашии прошёл республиканский турнир по каратэ киокусинкай памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Андрияна Николаева.

В турнире приняло участие 200 бойцов с 8 регионов нашей страны, в том числе и спортсмены Федерации каратэ киокусинкай Энгельса клуба «Спарта», завоевавшие 8 медалей различной пробы.

Победителями соревнований стали: Владислав Фунтов (возрастная категория 12-13 лет, весовая категория до 40 кг), Александр Пантелеев (14-15 лет, до 60 кг).

Среди серебряных призёров – Артур Бугетаев (12-13, до 35 кг), Дмитрий Неброев (12-13, до 45 кг), Данила Белов (14-15, свыше 65 кг).

В числе бронзовых призёров – Варвара Шитикова (14-15, до 50 кг), Фархат Актау (12-13, до 45 кг), Альбек Кенжембетов (16-17 лет, до 60 кг).

ИСТОЧНИК KP.RU