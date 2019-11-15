В Саратове выбрали лучшую молодую семью
Соревновались жители Заводского района
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Семь пар молодых семей Саратова соревновались за звание «Лучшая молодая семья Заводского района — 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участники этого конкурса представили презентации, продемонстрировали творческое домашнее задание и фирменное семейное блюдо.
По итогам всех состязаний победителем была признана семья Музыченко. Они представят район на городском этапе фестиваля – конкурса «Молодая семья-2019».
Все участники получили дипломы и призы.
ИСТОЧНИК KP.RU