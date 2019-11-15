2019-11-15T15:30:32+03:00
Общество

В Саратове выбрали лучшую молодую семью

Соревновались жители Заводского района
Дарья Вострикова
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Семь пар молодых семей Саратова соревновались за звание «Лучшая молодая семья Заводского района — 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участники этого конкурса представили презентации, продемонстрировали творческое домашнее задание и фирменное семейное блюдо.

По итогам всех состязаний победителем была признана семья Музыченко. Они представят район на городском этапе фестиваля – конкурса «Молодая семья-2019».

Все участники получили дипломы и призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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