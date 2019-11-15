Усилиями прокуратуры в Воскресенском районе отремонтировали школу

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-15T15:28:48+03:00

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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся во время осуществления образовательного процесса.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что зимой 2018-2019 года крыша школы села Воскресенское не полностью чистилась от снега. В результате таяния снега по стенам здания стекала вода, которая привела к разрушению кирпичной кладки облицовки школы. В кабинетах географии, биологии, в спортивном зале, в которых осуществлялось обучение, протекал потолок, отслаивалась штукатурка.

Прокурор внес представление в адрес районного главы, здание признано аварийным.

Однако исправлять ситуацию ни орган местного самоуправления, ни администрация образовательного учреждения не торопились, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением об обязании провести капитальный ремонт кровли школы, наружных стен с частичной перекладкой отдельных участков наружных стен, подвергшихся размораживанию.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, на преображение школы из областного бюджета выделены денежные средства в размере более 17 млн. рублей, в настоящее время здание отремонтировано.

ИСТОЧНИК KP.RU