Уроженец Средней Азии ввез в Саратов 300 граммов героина

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-15T15:05:59+03:00

20-летнего парня посадили на восемь лет

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Уроженец республики из Средней Азии ввез в Саратовскую область крупную партию наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, 20-летний парень был задержан 13 февраля.

Во время досмотра при нем было обнаружено 0,33404 кг вещества, содержащего героин. В ходе расследования установлено, что парень планировал передать их сообщникам для распространения.

Фрунзенский районный суд признал юношу виновным и приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU