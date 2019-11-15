Уроженец Средней Азии ввез в Саратов 300 граммов героина
20-летнего парня посадили на восемь лет
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Уроженец республики из Средней Азии ввез в Саратовскую область крупную партию наркотиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, 20-летний парень был задержан 13 февраля.
Во время досмотра при нем было обнаружено 0,33404 кг вещества, содержащего героин. В ходе расследования установлено, что парень планировал передать их сообщникам для распространения.
Фрунзенский районный суд признал юношу виновным и приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU