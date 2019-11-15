Сегодня ушла из жизни профессор СГМУ Нина Чеснокова

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-15T15:03:58+03:00

Она скончалась в возрасте 80 лет

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Сегодня, 15 ноября, не стало профессора кафедры патофизиологии СГМУ Нины Чесноковой.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе СГМУ, в последние годы своей жизни она занималась изучением

проблем патогенеза бактериальных интоксикаций, в частности ботулинической, столбнячной газово-гангренозной, проводила научные исследования. Нина Павловна являлась редактором сборников научных работ,в течение 42 лет вела практические занятия со студентами всех факультетов.

Профессору присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», она награждена орденом Дружбы народов, медалью «Ветеран труда». Ее не стало на 80-м году жизни.

Светлая память о Нине Павловне навсегда останется в сердцах её близких и родных, коллег, преданных

учеников и последователей. Гражданская панихида по ней состоится 17 ноября 2019 года в 11:00 в шестом корпусе СГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU