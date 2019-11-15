В Саратове дома на 13 улицах остались без отопления

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-15T14:34:29+03:00

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Несколько улиц центра Саратова остались без отопления.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», ведутся ремонтные работы на улице 2-я Садовая.

- Началось восстановление герметичности теплотрассы на пересечении ул. 2-я Садовая и Астраханская, — отметили на предприятии.

На время работ, ориентировочно до 23 часов, абонентам отключили теплоснабжение.

Полный список оставшихся без отопления домов:

2 Детский проезд, 13/17 2 Детский проезд, 9/11 3 Детский проезд, 6/10 3 Комсомольский проезд, 25 4 Комсомольский проезд, 2/6 ул. 1 Беговая, 11 А ул. 1 Беговая, 13 ул. 1 Беговая, 15 ул. 1 Беговая, 5 А ул. 1 Беговая, 6/12 ул. 1 Беговая, 7 А ул. 1 Беговая, 9 А ул. 1 Детская, 36/40 ул. 2 Садовая, 100 ул. 2 Садовая, 103/107 ул. 2 Садовая, 104 Б ул. 2 Садовая, 104 В ул. 2 Садовая, 104 Г ул. 2 Садовая, 104 Д ул. 2 Садовая, 104а ул. 2 Садовая, 106 ул. 2 Садовая, 106Б (106В) ул. 2 Садовая, 112 ул. 2 Садовая, 112А ул. 2 Садовая, 65/71 ул. 2 Садовая, 81 ул. 2 Садовая, 81А ул. 2 Садовая, 83 ул. 2 Садовая, 96а ул. 2 Садовая, 98 ул. Астраханская, 1 ул. Аткарская, 1 В ул. Аткарская, 12/14 ул. Беговая, 1 ул. Беговая, 10 ул. Беговая, 12 Б ул. Беговая, 13 ул. Беговая, 3/9 ул. Беговая, 8 ул. Большая Садовая, 100 а ул. Большая Садовая, 100 б ул. Большая Садовая, 102 ул. Большая Садовая, 137 ул. Большая Садовая, 56/64 А ул. Большая Садовая, 82/90 ул. Большая Садовая, 96 ул. Большая Садовая, 96 А ул. Большая Садовая, 98 ул. Большая Садовая, 98 А ул. Дровяная, 3 ул. Железнодорожная, 1А ул. Клочкова, 52/64 ул. Новоузенская, 141 ул. Новоузенская, 141а ул. Новоузенская, 145 ул. Политехническая, 77 ул. Степана Разина, 1 ул. Степана Разина, 13/31 ул. Степана Разина, 2 ул. Степана Разина, 3/7 ул. Степана Разина, 5

ИСТОЧНИК KP.RU