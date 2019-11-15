В магазине Саратова мужчина вместе с ребенком украли шубу
Мужчина затолкал верхнюю одежду себе под куртку
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В саратовском магазине мужчина вместе со своим ребенком украли женскую шубу.
Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», гражданин взял верхнюю одежду в руки, снял ее с вешалки и начал заталкивать ее сзади себе под куртку. Через пару мгновений вещь была скрыта под его пуховиком, будто бы ее и не было.
Все это время ребенок стоял рядом, не принимая непосредственного участия в этом преступлении.
Постояв немного для виду у выхода, пара удалилась.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU