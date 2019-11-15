В магазине Саратова мужчина вместе с ребенком украли шубу

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-15T14:05:38+03:00

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В саратовском магазине мужчина вместе со своим ребенком украли женскую шубу.

Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», гражданин взял верхнюю одежду в руки, снял ее с вешалки и начал заталкивать ее сзади себе под куртку. Через пару мгновений вещь была скрыта под его пуховиком, будто бы ее и не было.

Все это время ребенок стоял рядом, не принимая непосредственного участия в этом преступлении.

Постояв немного для виду у выхода, пара удалилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU