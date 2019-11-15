В Саратове рецидивист угнал грузовик у преподавателя вуза
Гражданин во всем признался
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Полиция Октябрьского района Саратова раскрыла угон у 51-летнего преподавателя вуза.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 октября неизвестный угнали УАЗ-31514, который стоял припаркованным у дома на 2-й Садовой улице.
Машина попала в аварии, ее поместили на штрафстоянку поселка Сокол.
Выяснилось, что к преступлению причастен 29-летний рецидивист, который признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU