В Саратове рецидивист угнал грузовик у преподавателя вуза

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-15T14:59:19+03:00

Гражданин во всем признался

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Полиция Октябрьского района Саратова раскрыла угон у 51-летнего преподавателя вуза.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 октября неизвестный угнали УАЗ-31514, который стоял припаркованным у дома на 2-й Садовой улице.

Машина попала в аварии, ее поместили на штрафстоянку поселка Сокол.

Выяснилось, что к преступлению причастен 29-летний рецидивист, который признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU