В Саратове девушка ограбила ломбард ради золотой цепочки
Украшение она также сдала в скупку
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Полиция Ленинского района раскрыла ограбление ломбарда, расположенного на проспекте Строителей в Ленинском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 24 октября в 15:55 посетительница заведения унесла цепочку стоимостью 17 тыс. рублей.
Вчера, 14 октября, предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 19-летняя девушка.
Гражданка призналась, что сдала украшение в ломбард за 27 тыс. рублей, а деньги потратила на себя.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU