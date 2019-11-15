В Саратове девушка ограбила ломбард ради золотой цепочки

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-15T09:42:49+03:00

Украшение она также сдала в скупку

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Полиция Ленинского района раскрыла ограбление ломбарда, расположенного на проспекте Строителей в Ленинском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 24 октября в 15:55 посетительница заведения унесла цепочку стоимостью 17 тыс. рублей.

Вчера, 14 октября, предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 19-летняя девушка.

Гражданка призналась, что сдала украшение в ломбард за 27 тыс. рублей, а деньги потратила на себя.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU