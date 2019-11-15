Инженер не смог улететь из Саратова из-за вора

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-15T09:17:29+03:00

Мужчина украл у него деньги, паспорт и билет на самолет

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова полиция вчера, 14 ноября, нашла вора.

- В отдел с заявлением 3 ноября обратился инженер по бурению одной из фирм и рассказал, что примерно в девять вечера его кошелек украли из кассы магазина на улице Лисина. Внутри портмоне было 2,6 тыс. рублей, паспорт, банковская карта и билет на самолет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и меньше чем за две недели поймали 29-летнего безработного и ранее не судимого мужчину.

Он признался в преступлении, ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU