Инженер не смог улететь из Саратова из-за вора
Мужчина украл у него деньги, паспорт и билет на самолет
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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 14 ноября, нашла вора.
- В отдел с заявлением 3 ноября обратился инженер по бурению одной из фирм и рассказал, что примерно в девять вечера его кошелек украли из кассы магазина на улице Лисина. Внутри портмоне было 2,6 тыс. рублей, паспорт, банковская карта и билет на самолет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и меньше чем за две недели поймали 29-летнего безработного и ранее не судимого мужчину.
Он признался в преступлении, ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU