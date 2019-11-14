Под Саратовом в туманное утро иномарка вылетела в кювет
На трассе в Красноармейском районе Саратовской области сегодня утром, 14 ноября, Hyundai Sonata вылетел в кювет.
- Авария произошла около 08:30 на 378-м км автодороги Сызрань — Волгоград. 26-летний водитель неправильно расположил свое авто на трассе и угодил в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП пострадала 81-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Госавтоинспекция призывает водителей не превышать скорость, особенно в тяжелых погодных условиях, например, при гололеде или тумане. Также нужно использовать габаритные огни, противотуманные фары или фары ближнего света.
ИСТОЧНИК KP.RU