Под Саратовом в туманное утро иномарка вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-14T12:49:11+03:00

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На трассе в Красноармейском районе Саратовской области сегодня утром, 14 ноября, Hyundai Sonata вылетел в кювет.

- Авария произошла около 08:30 на 378-м км автодороги Сызрань — Волгоград. 26-летний водитель неправильно расположил свое авто на трассе и угодил в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП пострадала 81-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Госавтоинспекция призывает водителей не превышать скорость, особенно в тяжелых погодных условиях, например, при гололеде или тумане. Также нужно использовать габаритные огни, противотуманные фары или фары ближнего света.

ИСТОЧНИК KP.RU