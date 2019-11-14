2019-11-14T12:49:11+03:00
Происшествия

Под Саратовом в туманное утро иномарка вылетела в кювет

Пострадала 81-летняя пассажирка Hyundai Sonata
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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На трассе в Красноармейском районе Саратовской области сегодня утром, 14 ноября, Hyundai Sonata вылетел в кювет.

- Авария произошла около 08:30 на 378-м км автодороги СызраньВолгоград. 26-летний водитель неправильно расположил свое авто на трассе и угодил в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП пострадала 81-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Госавтоинспекция призывает водителей не превышать скорость, особенно в тяжелых погодных условиях, например, при гололеде или тумане. Также нужно использовать габаритные огни, противотуманные фары или фары ближнего света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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