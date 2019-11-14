В Саратове ребенка пустили на фильм для взрослых в кинотеатр «Победа»
Организацию оштрафовали
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Суд признал кинотеатр «Победа» виновным в несоблюдении исполнения требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, несовершеннолетний попал на фильм «Джон Уик 3» с возрастным ограничением 18+, так как содержит сцены насилия и убийства.
Организацию оштрафовали на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU