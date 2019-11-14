В Саратове ребенка пустили на фильм для взрослых в кинотеатр «Победа»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-14T13:17:36+03:00

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Суд признал кинотеатр «Победа» виновным в несоблюдении исполнения требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, несовершеннолетний попал на фильм «Джон Уик 3» с возрастным ограничением 18+, так как содержит сцены насилия и убийства.

Организацию оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU