2019-11-14T13:16:26+03:00
Общество

Дома в центре Саратова остались без отопления и горячей воды

На улице снова произошел потоп
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 ноября, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Любовь Лебедева пожаловалась на отсутствие воды в центре города.

Гражданка написала в паблике «Типичный Саратов» о том, что на перекрестке улиц Рахова и Большая Казачья произошел потоп.

По этой причине в близлежащих домах нет отопления и горячей воды.

- Зато на улице есть, — написал в комментариях местный житель Дмитрий Седов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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