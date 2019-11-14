Дома в центре Саратова остались без отопления и горячей воды

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-14T13:16:26+03:00

На улице снова произошел потоп

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Сегодня, 14 ноября, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Любовь Лебедева пожаловалась на отсутствие воды в центре города.

Гражданка написала в паблике «Типичный Саратов» о том, что на перекрестке улиц Рахова и Большая Казачья произошел потоп.

По этой причине в близлежащих домах нет отопления и горячей воды.

- Зато на улице есть, — написал в комментариях местный житель Дмитрий Седов.

ИСТОЧНИК KP.RU