2019-11-14T13:15:40+03:00
Общество

Мать убитой в Саратове Елизаветы Киселёвой создала чат по безопасности детей

По ее словам, главное не допустить повтора трагедии
Дарья Вострикова
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Мать убитой в Саратове девятилетней Елизаветы Киселёвой создала в мессенджере Viber чат по безопасности детей.

- У меня есть предложение по созданию инициативного проекта имени Лизоньки Киселевой, в рамках которого мы будем реализовывать различные направления. Для начала нам нужно объединиться, выслушать пожелания и возмущения каждого по опасным местам в городе. Я хочу сделать все возможное, чтобы такой трагедии не повторилось ни в одной семье, — написала Елена.

Число неравнодушных участников чата перевалило за отметку в 1,5 тыс. Местные жители предложили обратить внимание на гаражи в районе Молочки, около конфетной фабрики, опасный путь на Перспективной, 10Б, в школы №№34 и 40 по Барнаульской улице и другие места.

Елена также отметила, что на днях будет лоббировать в администрации вопрос по созданию сквера имени Елизаветы Киселёвой.

Напомним, ребенка не стало 9 октября. Девочка вышла из дома в школу №73 и пропала, спустя два дня ее нашли в одном из заброшенных гаражей микрорайона СХИ. Полиция задержала предполагаемого преступника, 35-летнего рецидивиста Михаила Туватина, который признался в содеянном. Сейчас он находится в СИЗО, мужчине предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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