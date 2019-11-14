Пожар в Турках: женщина получила 60% ожогов тела

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-14T11:29:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 ноября, в 19:14, десять пожарных и четыре единицы техники выехали тушить частный деревянный дом на улице 40 лет Октября в Турках.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, итогом возгорания стала трагедия, погиб четырехлетний мальчик и его пятилетний брат.

Пострадала 26-летняя мать малышей, ее госпитализировали в центральную районную больницу с ожогами 60% поверхности тела, а ее сожитель отделался 2% ожогами спины. Мужчину осмотрели, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

По информации Ртищевского межрайонного следственного отдела, именно малыши рассказали своим родителям о пожаре, однако спастись они не смогли.

Гражданин разбил окно, чтобы дети могли через него вылезти, выпихнул на улицу женщину и пошел искать мальчиков.

Однако дети перепугались и забились под кровать, где их нашли мертвыми прибывшие пожарные.

Сейчас следствие ведет проверку для выяснения причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU