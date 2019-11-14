2019-11-14T11:13:54+03:00
Общество

В двух районах Саратова отключили воду до вечера

Отключение большинства абонентов произошло для устранения аварии
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ООО «КВС» отключает 14 ноября от водоснабжения дома в двух районах Саратова. В Кировском районе это произошло из-за повреждений на водопроводе и необходимости ремонта.

Ориентировочно до 22:00 не будет воды в домах в поселке Завокзальный и по улицам:

- Волочаевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11,

- Краевая, 31,

- Вязовская, 6,

- 1-й Ленинский проезд, 18,

- частный сектор по Московской от Большой Садовой до Краевой,

- Мурманская от Московской до Посадского,

- Краевая от Московской до Посадского,

- 1-й Ленинский проезд от Мурманской до Стрельбища,

- 1 и 2-я Земляные,

- Земляные,

- Волочаевская,

- Вязовская,

- Кутякова от Мурманской до Краевой,

- 3-й Цементный проезд,

- 3 и 4-й Нижние проезд,

- Капитальная.

Кроме того, по просьбе сторонней организации воду до 22:00 отключат жителям домов по Куприянова и Центральной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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