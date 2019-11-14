В двух районах Саратова отключили воду до вечера
ООО «КВС» отключает 14 ноября от водоснабжения дома в двух районах Саратова. В Кировском районе это произошло из-за повреждений на водопроводе и необходимости ремонта.
Ориентировочно до 22:00 не будет воды в домах в поселке Завокзальный и по улицам:
- Волочаевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
- Краевая, 31,
- Вязовская, 6,
- 1-й Ленинский проезд, 18,
- частный сектор по Московской от Большой Садовой до Краевой,
- Мурманская от Московской до Посадского,
- Краевая от Московской до Посадского,
- 1-й Ленинский проезд от Мурманской до Стрельбища,
- 1 и 2-я Земляные,
- Земляные,
- Волочаевская,
- Вязовская,
- Кутякова от Мурманской до Краевой,
- 3-й Цементный проезд,
- 3 и 4-й Нижние проезд,
- Капитальная.
Кроме того, по просьбе сторонней организации воду до 22:00 отключат жителям домов по Куприянова и Центральной.
ИСТОЧНИК KP.RU