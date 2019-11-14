Саратовские спортсмены получат второй взрослый разряд по полиатлону

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-14T11:09:28+03:00

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Команда Саратовской области заняла четвертое место на всероссийском летнем фестивале ГТО, который проходил с 17 октября по 7 ноября 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в программу вошли шесть видов испытаний: бег, метание мяча, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, плавание, стрельба из электронного оружия.

По итогам сборная Саратовской области заняла первое место в Приволжском федеральном округе и стала пятой среди 83 регионов Российской Федерации.

За свои успехи каждому из участников команды присвоят второй взрослый разряд по полиатлону.

ИСТОЧНИК KP.RU