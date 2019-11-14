В Саратове мужчина заставили снести незаконные вывески

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-14T10:44:59+03:00

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Судебные приставы Волжского района обязали гражданина снести две незаконно размещенные рекламные вывески.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчине дали месяц на эту работу, однако устранять проблему он не захотел.

После предупреждения о взыскании исполнительского сбора или принятия мер принудительного характера нарушитель снес объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU