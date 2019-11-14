В Саратове пациентку искалечили во время родов: СУ СК начало проверку

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-14T11:07:12+03:00

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В Саратове СУ СКР начал проверку причинения тяжкого вреда здоровью пациентки в больнице Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось в августе 2018 года.

- 22-летняя беременная обратилась в медучреждение Саратова, где ей были оказаны медицинские услуги, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, — отметили в СУ СКР региона.

Следователи проверяют все обстоятельства ЧП. Будет дана оценка действиям медиков, принимавших роды, и впоследствии принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU