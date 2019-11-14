2019-11-14T10:35:27+03:00
Общество

За две недели ноября в Саратовской области сбили 28 пешеходов

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам
Ольга Симонова
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В Саратовской области с начала ноября 2019 года пешеходов сбили 28 раз. Они все пострадали, а один — погиб. 13 раз на людей наехали в темное время суток.

- Уважаемые водители и пешеходы! Помните, что чрезмерная самоуверенность и игнорирование ПДД приводят к трагическим последствиям. Основная ошибка водителей — неумение вовремя заметить человека на дороге и оценить условия видимости, а пешеходы из-за головных уборов и капюшонов зачастую не видят автомобиль, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции области.

Водители при приближении к пешеходному переходу должны снизить скорость и остановиться. Особую бдительность нужно проявлять к детям и пожилым участникам.

Пешеходы же должны переходить дорогу только на «зебрах» или светофорах, убедившись, что их пропускают автомобилисты. В темноте нужно иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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