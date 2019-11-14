2019-11-14T10:37:40+03:00
Общество

Директор завода в Энгельсе задолжал рабочим 3,1 млн рублей

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО Завод «Роспромгаз» в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 35-летнего мужчину обвиняют в полной невыплате зарплаты работникам.

По версии следствия, на предприятии не выплачивали деньги с сентября 2018 по январь 2019 года. При этом в кассе и на расчетных счетах необходимые средства имелись.

Общая сумма задолженности перед 35 сотрудниками составила 3,1 млн рублей.

За время предварительного расследования долги на сумму более 2,5 млн рублей были погашены. Имущество директора завода арестовано.

Уголовное дело направлено мировому судье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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