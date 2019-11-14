2019-11-14T09:52:27+03:00
Происшествия

Рецидивист в Саратове положил глаз на «норку» за 81 тыс. рублей

Мужчина украл шубу и продал ее на рынке «Покровский» в восемь раз дешевле
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в краже норковой шубы.

- 12 ноября с заявлением обратилась 56-летняя женщина и рассказала, что кто-то украл меховое изделие за 81 тыс. рублей в торговом комплексе по проспекту 50 лет Октября, 93в 9 ноября, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению на следующий день, 13 ноября, поймали 39-летнего рецидивиста, отбывавшего сроки за кражи и наркопреступление.

Мужчина признался в воровстве и рассказал, что продал шубу на рынке «Покровский» за 10 тыс. рублей. Его обязали явиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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