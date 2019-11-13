2019-11-13T16:02:25+03:00
Общество

В Саратовской области снега пока не ожидается

Обычно снежный покров устанавливается в конце ноября — начале декабря
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В Саратовской области снега в ближайшие дни не предвидится.

В областном Гидрометцентре рассказали «КП-Саратов», что ноябрь выдался аномально теплым. Например, 7 ноября был побит рекорд, и температура превысила многолетнее среднее значение примерно на 10 градусов.

Остаток месяца пройдет также в условиях необычно высоких для этого времени года температур. На ближайшие пять дней в области будет до -4 градусов ночью и не выше +5 градусов днем. В Саратове будет 0-2 градуса ночью и +1+3 градуса днем.

При этом Сибирь накрыла настоящая зима с морозами. По словам саратовских метеорологов, наш регион спасают от сильного похолодания теплые атлантические воздушные массы.

Осадки в скором времени маловероятны. Снежный покров в Саратовской области устанавливается обычно в период с 23 ноября по 12 декабря. Однако в этом году, видимо, придется подождать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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