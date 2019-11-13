2019-11-13T15:55:10+03:00
Общество

Г… не спрячешь: Баннер на разрушающемся доме в Саратове расписали хулиганской надписью

172-летний особняк многое повидал из истории Саратова, но такого еще не было
Ольга СИМОНОВА
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Баннер на памятнике архитектуры в Саратове расписали неприличной надписьюБаннер на памятнике архитектуры в Саратове расписали неприличной надписьюФото: Ольга Симонова
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В Саратове на пересечении улиц Советская и Радищева закрывающий старый дом баннер расписали неприличной надписью.

Под тканью баннера скрывается многоэтажная сооружение - усадебный дом С.Н. Скибиневского 1847 года постройки. Здание является памятником архитектуры и требует реконструкции. Его завесили баннером, чтобы не портить вид прохожим и автомобилистам в самом центре Саратова.

Неизвестные вандалы, а, может быть, не слишком воспитанные патриоты Саратова написали на баннере крупным шрифтом: «Г… не спрячешь».

Одно из старейших зданий города после революции 2017 года до 1937 года было отдано под поликлинику, потом детский туберкулезный санаторий, а с 1949 года – тубдиспансер.

Это здание по адресу Советская, 1 находится неподалеку от еще одного известного памятника архитектуры – Дома Яхимовича, (Советская,5), который много лет грозит обрушится на головы прохожих. Вопрос о его передаче Дому.РФ для реконструкции долгое время не решается областным минстроем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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