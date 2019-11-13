2019-11-13T15:37:35+03:00
Наука

Готовится к открытию первый детский технопарк «Кванториум» в Саратове

С конца ноября в технопарк стартуют экскурсии для школьников
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В этом году в Саратовской области будет открыт первый детский технопарк «Кванториум». Напомним, такая возможность появилась в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

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Кванториум создается как структурное подразделение областного института развития образования и размещается на площадках Саратовского государственного технического университета. К работе готовятся шесть квантумов, которые ежегодно будут принимать более 800 детей: IT-квантум, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Наноквантум, Энерджиквантум, Хайтек.

- В настоящее время завершены ремонтные работы, зонирование. Площадки технопарка приведены в соответствие с брендбуком согласно утвержденному дизайн-проекту. Стены всех квантумов и зоны массового пребывания учащихся оформлены в уникальном стиле с использованием настенной росписи, созданной саратовским художником Дмитрием Жумаевым. Идет установка и наладка оборудования. Смонтирована и готова к работе мебель для работы с химическими реактивами, промышленный робот-манипулятор. Поступили и монтируются уникальные микроскопы и другое высокотехнологичное оборудование. Для работы в «Кванториуме» набран штат сотрудников, в том числе 12 педагогов-наставников, которые прошли обучение в Москве, – сообщает министр образования области Ирина Седова.

По словам министра, технопарк будет открыт в единый день, установленный Минпросвещения России. По предварительным данным – это третья декада декабря этого года. Но уже с конца ноября в технопарке стартуют экскурсии для школьников.

Напомним, Саратовская область выиграла субсидию из федерального бюджета на создание еще 4 детских технопарков в 2020-2022 годах: 2 мобильных детских технопарков – по одному в 2020 и в 2021 годах, а также 2 стационарных детских технопарков – по одному в 2021 и в 2022 годах. Партнерами технопарков станут ведущие институты области, научно-исследовательские организации, а также промышленные предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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