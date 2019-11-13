Дело об изнасиловании врача в Саратове передано в суд
В Саратове завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 55-летний мужчина, а его жертва — врач одной из поликлиник города.
По версии следствия, около половины шестого вечера 16 сентября женщина шла на вызов к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила прохожего указать ей нужный адрес, однако мужчина вместо того, чтобы помочь, изнасиловал медика.
После этого злоумышленник скрылся, а потерпевшая обратилась в полицию.
Свою вину мужчина признал полностью. При этом ранее он уже был судим.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU