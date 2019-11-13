Дело об изнасиловании врача в Саратове передано в суд

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-13T11:29:14+03:00

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В Саратове завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 55-летний мужчина, а его жертва — врач одной из поликлиник города.

По версии следствия, около половины шестого вечера 16 сентября женщина шла на вызов к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила прохожего указать ей нужный адрес, однако мужчина вместо того, чтобы помочь, изнасиловал медика.

После этого злоумышленник скрылся, а потерпевшая обратилась в полицию.

Свою вину мужчина признал полностью. При этом ранее он уже был судим.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU