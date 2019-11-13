2019-11-13T11:28:16+03:00
Общество

Обманутыми дольщиками в Саратове будут считаться еще несколько категорий граждан

Закон вынесен на заседание областной думы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 ноября, на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы в парламентском центре прошло обсуждение законопроекта о дольщиках. С инициативой его принятия вышла областная прокуратура.

Сейчас пострадавшими считаются только те, кто «надлежащим способом исполнил обязательства по оплате денежных средств по договору о приобретении жилья в многоквартирном доме». Т. е. обманутыми дольщиками официально считаются только те, кто выплатил полную стоимость квартиры, но не получил ее.

По проблемным объектам отдельные граждане заключали с застройщиками договоры на условиях рассрочки оплаты. На совещаниях по достройке проблемных домов эти люди говорят, что готовы оплатить остаток по договору либо ходатайствуют о получении частичной компенсации убытков.

Однако по закону правительство области не может включить людей в реестр пострадавших, и они лишаются поддержки государства.

Согласно новому законопроекту, в этот список могут включить тех, кто «надлежащим способом исполнил договор участия в долевом строительстве, в том числе в случае установленной им рассрочки платежа».

- Есть самый типичный пример — ЖСК «Север» — в нем нахлобучили 165–167 семей, квартиры по пять раз продавали — это рекорд, наворовано 234 млн рублей. Ни рубля, несмотря на работу прокуратуры, не нашли, очень хорошо искали. А куда девать теперь этих людей? Иногда им просто вернуть нечего, — высказался депутат Леонид Писной.

После бурного обсуждения за проект проголосовали, чтобы вынести его на обсуждение в областную думу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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