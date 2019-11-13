2019-11-13T11:15:00+03:00
Общество

С 1 декабря Саратов ждет ограничение парковки

Вывозить снег будут по 36 маршрутам
Дарья Вострикова
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Вывоз снега в Саратове обещают сделать более организованнымВывоз снега в Саратове обещают сделать более организованным
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Зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов рассказал, что к работе по уборке города зимой готовы 355 единиц техники, с учетом добавки новых 112 единиц. Осталось еще небольшое количество техники, которая поступит в ближайшее время.

Всего будет 36 маршрутов для уборки, идут тренировки.

Штат уборщиков сейчас составляет 40 человек, до декабря — начала января планируется увеличение этого количества вдвое.

Также с 1 декабря в Саратове вводятся временные ограничения парковки для машин — обычных и большегрузов — на время уборки снега, как в прошлом году. Знаки для установки также остались с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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