В Энгельсе мемориал погибшим летчикам будет строить компания, сорвавшая сроки сдачи на других объектах

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-13T11:11:24+03:00

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По итогам рассмотрения заявок на электронный аукцион по строительству мемориального комплекса летчикам в микрорайоне «Летка» Энгельса Саратовской области контракт планируется заключить с единственным участником конкурса — ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор».

В управлении капитального строительства энгельсской администрации определились с этим 12 ноября. Подрядчик получит из районного бюджета 17,073 млн рублей.

Именно ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» занималось ремонтом дороги на улице Пушкина и строительством подземного перехода напротив Школы нового века на Лесозаводской в Энгельсе. Оба объекта были сданы почти с двух месячным опозданием.

Губернатор Радаев даже объявил выговор министру транспорта и дорожного хозяйства Чурикову и главе района Тепину за многократные переносы сдачи подземного перехода.

Власти региона неоднократно заявляли о том, что подрядчики, срывающие сроки строительства соцобъектов, которые строятся в рамках нацпроектов, не должны выигрывать новые конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU