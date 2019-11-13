В Энгельсе мемориал погибшим летчикам будет строить компания, сорвавшая сроки сдачи на других объектах
По итогам рассмотрения заявок на электронный аукцион по строительству мемориального комплекса летчикам в микрорайоне «Летка» Энгельса Саратовской области контракт планируется заключить с единственным участником конкурса — ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор».
В управлении капитального строительства энгельсской администрации определились с этим 12 ноября. Подрядчик получит из районного бюджета 17,073 млн рублей.
Именно ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» занималось ремонтом дороги на улице Пушкина и строительством подземного перехода напротив Школы нового века на Лесозаводской в Энгельсе. Оба объекта были сданы почти с двух месячным опозданием.
Губернатор Радаев даже объявил выговор министру транспорта и дорожного хозяйства Чурикову и главе района Тепину за многократные переносы сдачи подземного перехода.
Власти региона неоднократно заявляли о том, что подрядчики, срывающие сроки строительства соцобъектов, которые строятся в рамках нацпроектов, не должны выигрывать новые конкурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU