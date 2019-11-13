«Т Плюс» попросили следить за открытыми люками

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-13T10:54:08+03:00

Михаил Исаев заметил, что только представитель «Т Плюс» пришел на совещание в рубашке с коротким рукавом

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Сегодня, 13 ноября, в мэрии Саратова прошло совещание по вопросам подготовки к уборке снега и продолжению отопительного сезона.

По информации заместителя директора — главного инженера по эксплуатации ТУТС в Саратове ПАО «Т Плюс» Дмитрия Федоренко, заменены 11 основных крупных участков сетей протяженностью свыше 4 км. Поставлена секционная арматура, реконструированы ЦТП, сделано внутритрубное диагностирование сетей, техническое перевооружение диспетчерского пункта.

- Заметьте, только у вас здесь рубашка с коротким рукавом, вот где тепло находится, — усмехнулся мэр Михаил Исаев в адрес Федоренко.

Сообщить о ситуации с открытыми люками, что в позапрошлом году стали виной трагического случая, представитель «Т Плюс» не захотел.

Мэр призвал «Т Плюс» и ООО «КВС» заниматься не только починкой сетей, но и смотреть за люками и закрывать их, нести за это ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU