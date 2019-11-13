2019-11-13T10:22:50+03:00
Происшествия

В Энгельсе рецидивист по поддельным документам купил у мужчины дом

Сумма ущерба составила 1 млн рублей
Ольга Симонова
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В Энгельсе полиция раскрыла мошенничество.

- Заявление от 61-летнего мужчины поступило 20 июля 2018 года. Он рассказал, что в период с июня 2013 по август 2015 года злоумышленники подделали документы и с помощью договора купли-продажи приобрели его дом на улице Чапаева. Сумма ущерба составила 1 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Подозреваемого нашли только 12 ноября 2019 года. Оказалось, что преступление совершил 39-летний мужчина, уже задержанный за грабеж. Он признался в преступлении.

В отношении гражданина завели уголовное дело за мошенничество. Оно для него не первое, ранее он отбывал сроки и за аферу, и за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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