Михаил Исаев попросил не складывать снег с дорог на тротуары

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-13T10:40:05+03:00

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Сегодня, 13 ноября, в мэрии Саратова состоялось совещание по вопросу подготовки к зиме с участием главы города Михаила Исаева.

- Мы готовимся к зиме планомерно, и качество подготовки покажет, как мы все организовали, — отметил он.

И. о. председателя комитета по ЖКХ Наталия Даниленко рассказала, что убирать Саратов готовы свыше 2 тыс. дворников, работающих в управляющих компаниях. Больше десяти крупных УК привлекают бригады для уборки на договорной основе.

Готово порядка 50 единиц техники — самосвалы, Bobcat, порядка 30 роторов. Заключено 39 договоров на поставку техники.

В прошлом году порядка 35 альпинистских бригад очищали многоквартирные дома, а где крыши несложные — работали управляющие организации. Приезжали также рабочие из соседних регионов.

- Мы будем жестче подходить к нарушениям, связанным с уборкой кровель и территорий, — уточнила Даниленко.

Михаил Исаев поставил перед Даниленко задачу создать реестр команд для уборки крыш, чтобы в зиму «никто не метался».

Начальник областного ГЖИ Сергей Вербин вспомнил, что в прошлом году не хватало мобильной техники. Он предложил создать бригаду с машинами для пиковых нагрузок, чтобы работать во дворах.

Мэр наказал Наталии Даниленко напомнить собственникам и управленцам о том, что скидывать снег, чтобы он потом лежал на тротуаре, а люди шли по проезжей части, не нужно. Также требуется напомнить об уголовной ответственности за последствия неуборки снега. Также мэр напомнил о необходимости работы с жителями верхних этажей, у кого есть козырьки и навесы. Ведь именно сошедший оттуда снег в прошлом году стал виной несчастного случая со смертельным исходом на улице Емлютина.

ИСТОЧНИК KP.RU