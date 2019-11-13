Парень без прав за рулем «семерки» опрокинулся и погиб под Саратовом
Смертельное ДТП случилось в хуторе Поперечный
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В Перелюбском районе Саратовской области вчера утром, 12 ноября, случилось смертельное ДТП.
- В 07:40 20-летний парень без прав за рулем ВАЗ-21074 разогнался, не справился с управлением и опрокинул авто, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП юноша скончался до приезда «скорой». Авария произошла в 500 метрах севернее дома №1 по улице Молодежная хутора Поперечный.
ИСТОЧНИК KP.RU