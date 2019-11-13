В Саратове мужчины украли металл на 1,5 млн рублей
В Заводском районе Саратова полиция вчера, 12 ноября, нашла подозреваемых в краже металла в 2017 году.
- С заявлением 36-летний директор фирмы обратился 27 июня 2017 года и рассказал, что в период с 20 марта кто-то вытащил со склада организации по Огородной улице металлическую продукцию на 1,5 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители задержали 29-летнего рецидивиста, а 12 ноября установили его подельников: 30-летнего безработного и ранее не судимого мужчину и 29-летнего гражданина, уже находящегося в СИЗО за мошенничество.
Злоумышленники рассказали, что продавали украденный металл неизвестным в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU