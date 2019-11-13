В Саратовской области больше всего рожают женщины старше 30 лет

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-13T09:27:53+03:00

Также в регионе становится меньше разводов

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В Саратовской области за десять месяцев 2019 года произведено почти 70 тыс. государственных регистраций актов гражданского состояния.

- В регионе зарегистрировано 17 181 ребенок, из них 51% — мальчики, а 49% — девочки, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

Женщины старше 30 рожают чаще всего, на них пришлось 7 798 регистраций рождений, на втором месте матери от 25 до 29 лет — 5494 регистраций. Замыкает тройку лидеров мамы от 18 до 24 лет — 3 707.

Также в области становится меньше разводов — 8 284 против 11 667 новых браков.

- В последнюю «зеркальную» дату этого года, 19 декабря 2019 года, во Дворце бракосочетаний снова пройдут ночные регистрации. Времени, чтобы успеть подать заявление, осталось немного, — отметила руководитель Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Заявление на ночное бракосочетание можно подать до 16 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU