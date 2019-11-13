В Саратове парни затолкали юношу в машину и оформили кредит

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-13T08:59:01+03:00

Также они отобрали у него телефон за 23 тыс. рублей

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Во Фрунзенском районе Саратова полиция поймала двух парней, ограбивших юношу.

- Под вечер 1 октября в отдел обратился 19-летний парень и рассказал, что 30 сентября у дома по Советской улице четверо незнакомцев затолкали его в Renault Duster без номеров и через телефон оформили кредит на 2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

После этого он снял деньги на проспекте Кирова, и те же злоумышленники отобрали у него телефон Oppo F7 за 23 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело за грабеж и 12 ноября поймали двух 20-летних безработных и ранее не судимых парней.

ИСТОЧНИК KP.RU