Женщина на иномарке протаранила дом в Балашове
Она не справилась с управлением на большой скорости
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Поздно вечером в Балашове Саратовской области женщина на иномарке протаранила жилой дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла 12 ноября в 22:39.
30-летняя женщина управляла автомобилем Kia Rio. На большой скорости она не справилась с управлением и врезалась в стену частного дома на улице 30 лет Победы.
Водитель не пострадала и была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU