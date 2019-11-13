Женщина на иномарке протаранила дом в Балашове

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-13T08:55:45+03:00

Она не справилась с управлением на большой скорости

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Поздно вечером в Балашове Саратовской области женщина на иномарке протаранила жилой дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла 12 ноября в 22:39.

30-летняя женщина управляла автомобилем Kia Rio. На большой скорости она не справилась с управлением и врезалась в стену частного дома на улице 30 лет Победы.

Водитель не пострадала и была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU