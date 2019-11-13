В отношении «Т Плюс» в Саратове составлено 175 протоколов

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-13T08:41:22+03:00

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В Саратове прокуратура продолжает проверять деятельность филиала ПАО «Т Плюс».

- С начала года в адрес главы города и ресурсоснабжающих организаций внесено 16 представлений по факту нарушения сроков вскрышных работ, — рассказали «КП-Саратов» в ведомстве.

Представления были рассмотрены и удовлетворены.

В частности, с мая по ноябрь в отношении филиала ПАО «Т Плюс» было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях. Из них 13 — повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU