2019-11-13T08:41:22+03:00
Общество

В отношении «Т Плюс» в Саратове составлено 175 протоколов

Прокуратура внесла 16 представлений о нарушениях сроков вскрышных работ
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
Изменить размер текста:

В Саратове прокуратура продолжает проверять деятельность филиала ПАО «Т Плюс».

- С начала года в адрес главы города и ресурсоснабжающих организаций внесено 16 представлений по факту нарушения сроков вскрышных работ, — рассказали «КП-Саратов» в ведомстве.

Представления были рассмотрены и удовлетворены.

В частности, с мая по ноябрь в отношении филиала ПАО «Т Плюс» было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях. Из них 13 — повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный оператор направит претензии в адрес мусоровывозящих компаний
Многодетным семьям пока не разрешили оплачивать кадастровые работы для получения бесплатных участков
На десятках улиц Саратова до апреля запретят парковку
В Питерке за долги по налогам у фермера забрали тракторы и комбайны
Несколько районов Саратова остались без воды
Политолог Татьяна Митрохина: «Единая Россия» заметно усилила позиции в регионе
Панков: Библиотеки нового типа помогут нашей молодежи получить всесторонние знания
В Саратове состоялось профориентационное мероприятие областного масштаба
В Аткарске мужчина накупил алкоголя и еды на 8 тыс. рублей с карточки экс-жены
Дело об изнасиловании врача в Саратове передано в суд
Обманутыми дольщиками в Саратове будут считаться еще несколько категорий граждан
Мэр Саратова поручил разобраться с дрифтерами на проспекте Кирова
С 1 декабря Саратов ждет ограничение парковки
В Энгельсе мемориал погибшим летчикам будет строить компания, сорвавшая сроки сдачи на других объектах
«Т Плюс» попросили следить за открытыми люками
В Энгельсе рецидивист по поддельным документам купил у мужчины дом
Михаил Исаев попросил не складывать снег с дорог на тротуары
Парень без прав за рулем «семерки» опрокинулся и погиб под Саратовом
В Саратове мужчины украли металл на 1,5 млн рублей
На пожаре в Балаковском районе погиб 81-летний мужчина
В Саратовской области больше всего рожают женщины старше 30 лет
В Балакове бомж отобрал у женщины сумку с телефоном и пропуском на работу
В Степном насмерть сбита женщина
На Слонова в Саратове «Газель» сбила старика
В Саратове парни затолкали юношу в машину и оформили кредит