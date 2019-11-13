Три ДТП парализовали движение в центр Саратова
Столкнулись четыре легковушки и сломался автобус
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Движение из Ленинского района в центр Саратова парализовано несколькими авариями.
Корреспондент «КП-Саратов» насчитал минимум три аварии.
В районе рынка «Привоз» столкнулись две легковушки. При этом от удара одна из машин вылетела на тротуар.
В районе остановки «Стрелка» также столкнулись две легковушки.
При пересечении с улицей Техническая сломался автобус маршрута №18Д.
Проспект 50 лет Октября заблокирован пробкой, которая тянется буквально от 3-й Дачной. Кроме того, стоит улица Тракторная.
ИСТОЧНИК KP.RU