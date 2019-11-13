2019-11-13T08:31:58+03:00
Происшествия

Три ДТП парализовали движение в центр Саратова

Столкнулись четыре легковушки и сломался автобус
Екатерина Семенова
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Движение из Ленинского района в центр Саратова парализовано несколькими авариями.

Корреспондент «КП-Саратов» насчитал минимум три аварии.

В районе рынка «Привоз» столкнулись две легковушки. При этом от удара одна из машин вылетела на тротуар.

В районе остановки «Стрелка» также столкнулись две легковушки.

При пересечении с улицей Техническая сломался автобус маршрута №18Д.

Проспект 50 лет Октября заблокирован пробкой, которая тянется буквально от 3-й Дачной. Кроме того, стоит улица Тракторная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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