Мужчина обматерил полицейского на саратовском вокзале
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он оскорбил на вокзале в Саратове сотрудника Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.
- Полицейские на территории железнодорожного вокзала 8 ноября увидели, как злоумышленник совершил мелкое хулиганство. Они попросили его показать документы и пройти в дежурную часть, чтобы составить административный протокол, — сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Однако мужчина не захотел идти с правоохранителями и обматерил одного из них.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU