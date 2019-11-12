2019-11-12T15:45:27+03:00
Происшествия

Мужчина обматерил полицейского на саратовском вокзале

В отношении него возбудили уголовное дело
Ольга Симонова
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он оскорбил на вокзале в Саратове сотрудника Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

- Полицейские на территории железнодорожного вокзала 8 ноября увидели, как злоумышленник совершил мелкое хулиганство. Они попросили его показать документы и пройти в дежурную часть, чтобы составить административный протокол, — сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Однако мужчина не захотел идти с правоохранителями и обматерил одного из них.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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