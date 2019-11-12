2019-11-12T15:57:34+03:00
Общество

Губернатор Радаев заглянул в виртуальную реальность в Питерке

В местной школе открылся образовательный центр цифрового и гуманитарного профиля
Марина Новопашина
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Валерий Радаев заглянул в виртуальный мирВалерий Радаев заглянул в виртуальный мирФото: Марина Новопашина
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Губернатор Валерий Радаев сегодня, 12 ноября, посетил Питерский район. Заключительной точкой визита стала местная школа в райцентре, в которой открыли образовательный центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Учреждение оснастили 3D-оборудованием и робототехникой. Кроме того, в центре имеются класс коворкинга, очки виртуальной реальности и свой квадрокоптер. Именно заглянуть в виртуальную реальность предложили в Питерке губернатору.

- Интересно, — кратко оценил впечатления Валерий Радаев.

. Фото: Марина Новопашина

.Фото: Марина Новопашина

В это время в соседнем кабинете детям проводили урок оказания первой помощи. Радаев подчеркнул, что не во всех школах проводят такие занятия, а между тем они необходимы.

Подобный центр будет не единственным в Питерском районе. К 2024 году их планируется открыть восемь.

. Фото: Марина Новопашина

.Фото: Марина Новопашина

ИСТОЧНИК KP.RU

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