Губернатор Радаев заглянул в виртуальную реальность в Питерке
Губернатор Валерий Радаев сегодня, 12 ноября, посетил Питерский район. Заключительной точкой визита стала местная школа в райцентре, в которой открыли образовательный центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».
Учреждение оснастили 3D-оборудованием и робототехникой. Кроме того, в центре имеются класс коворкинга, очки виртуальной реальности и свой квадрокоптер. Именно заглянуть в виртуальную реальность предложили в Питерке губернатору.
- Интересно, — кратко оценил впечатления Валерий Радаев.
.Фото: Марина Новопашина
В это время в соседнем кабинете детям проводили урок оказания первой помощи. Радаев подчеркнул, что не во всех школах проводят такие занятия, а между тем они необходимы.
Подобный центр будет не единственным в Питерском районе. К 2024 году их планируется открыть восемь.
.Фото: Марина Новопашина
ИСТОЧНИК KP.RU