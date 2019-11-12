Радаев: Зарплата дорожников должна быть не менее 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-12T14:41:08+03:00

Губернатор пообещал, что подрядчики, у которых рабочие получают меньше, к ремонту дорог допускаться не будут

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Сегодня, 12 ноября, губернатор Валерий Радаев осмотрел ремонт автоподъезда до Питерки от дороги Урбах — Алгай.

Здесь по нацпроекту в этом году было реконструировано 8 км дорожного полотна.

- Живу здесь 30 лет и никогда такой дороги хорошей не было. Теперь до райцентра можно доехать в два раза быстрее, — поделилась впечатлениями жительница одного из соседних сел Татьяна Лысенкова.

Местные жители говорят, что не видели здесь хорошей дороги уже много летФото: Марина Новопашина

Во время встречи с местными жителями Радаев напомнил, что с 1 декабря благодаря инициативе спикера ГД Вячеслава Володина трассу Урбах — Алгай передадут на федеральный уровень.

- Не будем загадывать, но планируем 100 км дороги сделать. Очень важно иметь хорошие дороги к муниципалитетам и малым поселениям, — отметил Валерий Радаев.

Он также пообщался с подрядчиком и поинтересовался зарплатами рабочих.

- Зарплата должна быть достойная, не меньше 30 тыс. рублей. В следующем году не примем подрядчиков, которые будут платить рабочим меньше этой суммы, — заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU