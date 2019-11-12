2019-11-12T14:25:12+03:00
Происшествия

В Новых Бурасах женщина задолжала дочерям 300 тыс. рублей

Гражданка не платила алименты
Дарья Вострикова
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Суд признал 33-летнюю жительницу Новобурасского района виновной в неоднократной беспричинной неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, гражданка должна была обеспечивать 9 и 14-летнюю девочек, прошла исправительные работы, но так и не захотела устраиваться на работу, чтобы помочь детям.

С февраля по июль она недоплатила свыше 62 тыс. рублей, общая сумма долга превысила отметку в 300 тыс. рублей.

Сельчанку обязали провести девять месяцев на исправительных работах и отдавать 5% от заработка государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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