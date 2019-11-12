В Новых Бурасах женщина задолжала дочерям 300 тыс. рублей
Гражданка не платила алименты
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Суд признал 33-летнюю жительницу Новобурасского района виновной в неоднократной беспричинной неуплате алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, гражданка должна была обеспечивать 9 и 14-летнюю девочек, прошла исправительные работы, но так и не захотела устраиваться на работу, чтобы помочь детям.
С февраля по июль она недоплатила свыше 62 тыс. рублей, общая сумма долга превысила отметку в 300 тыс. рублей.
Сельчанку обязали провести девять месяцев на исправительных работах и отдавать 5% от заработка государству.
ИСТОЧНИК KP.RU