В Саратове прошла выставка, посвященная Серафиму Саровскому
Ребята вспомнили его духовные подвиги
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В администрации Фрунзенского района состоялась выставка, посвященная преподобному Серафиму Саровскому.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие ученики местных школ, которые рассказали историю жизни иеромонаха и вспомнили его духовные подвиги.
В продолжение выставки инструментальный ансамбль преподавателей Саратовской консерватории имени Собинова с участием Ирины Соколовой, Андрея Косенко и других исполнил сюиту «Карнавал животных» французского композитора Камиля Сен-Санса.
ИСТОЧНИК KP.RU