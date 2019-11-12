В Саратове прошла выставка, посвященная Серафиму Саровскому

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-12T14:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Фрунзенского района состоялась выставка, посвященная преподобному Серафиму Саровскому.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие ученики местных школ, которые рассказали историю жизни иеромонаха и вспомнили его духовные подвиги.

В продолжение выставки инструментальный ансамбль преподавателей Саратовской консерватории имени Собинова с участием Ирины Соколовой, Андрея Косенко и других исполнил сюиту «Карнавал животных» французского композитора Камиля Сен-Санса.

ИСТОЧНИК KP.RU