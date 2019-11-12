В спортшколе Питерки построят фитнес-центр

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-12T14:21:19+03:00

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Валерий Радаев 12 ноября посетил юношескую спортивную школу Питерского района.

В прошлом году к губернатору обратились местные жители с просьбой о реконструкции здания. После этого муниципалитету было выделено 4,5 млн рублей.

Сейчас в школе дети занимаются волейболом, футболом, баскетболом и легкой атлетикой.

- Посмотрите, сколько у вас достижений, — отметил губернатор во время осмотра стенда с кубками при входе.

- А ваш кубок мне не показали. Нужно, чтобы он самый первый на видном месте стоял. Я вижу у вас хорошую подготовку, — сказал губернатор юным футболистам, у которых проходила тренировка. Маленьким спортсменам от имени главы региона подарили комплект мячей.

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Главе региона рассказали о планах развития спортивной школы. В будущем там планируется расширение тренажерного зала и создания фитнес-центра.

Валерий Радаев приехал в местным спортсменам с мячами

ИСТОЧНИК KP.RU