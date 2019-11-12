У питерцев появился свой современный кинозал
Сегодня, 12 ноября, губернатор Валерий Радаев с рабочим визитом посетил Питерский район.
В районном центре он осмотрел здание будущего кинотеатра, где уже поставили киноэкран и закончили ремонт полов. Сюда же закупили кресла, но пока не установили.
На базе кинотеатра временно действует краеведческий музей. Там представлены бюсты пяти местных героев Великой отечественной войны и отдельные залы с предметами культуры казахского народа и питерским сельским бытом.
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Местные жители на встрече с губернатором отметили, что в Питерке не хватает здания для музея. Но несмотря на неудобства, они принимают жителей района в импровизированном музее краеведения.
- Это не первый отремонтированный современный кинотеатр в области. Очень здорово, что у питерцев теперь будет свой, у них появляется больше мест и выбор для досуга, — заметил Радаев.
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Ему также продемонстрировали новую спортплощадку в местном парке Победы. Там установлены тренажеры, баскетбольное кольцо и турники.
Радаев особенно отметил покрытие, на котором расположена площадка.
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- Главное, что это не наливное, а накладное покрытие. Чтобы его можно было поменять в случае повреждения, — подумал на будущее губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU